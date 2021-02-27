Отец защитника «Тамбова» Гигашвили: «Кто-то пытается обвинить моего сына и сломать его жизнь!»

Папа защитника «Тамбова» Зураба Гигашвили Тимур отреагировал на обвинения в адрес сына. После матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора» (1:3) в СМИ появилась информация о подозрительном характере матча, а также недовольство неудачной игрой 19-летнего футболиста.

— Подозрения возникли и из-за того, что в «Роторе» много грузинских футболистов, а к клубу близок агент Мамука Джугели...

— Да, да, если бы был условный ЦСКА, наверное, и не подумали бы. Но никто не говорит о том, что «Тамбов» вообще еле-еле собрал состав буквально вчера. Ребята еще друг друга не знают. Сборов не было. Никогда такого не будет, чтобы мой сын играл нечестно. Неважно, какой будет соперник.

— А вы вообще знакомы с Мамукой?

— Конечно, знаю. Его все знают в Грузии, но чтобы у нас были какие-то дела относительно футбола — такого не было. Я с ним даже не встречался и по телефону не говорил.

— Какую реакцию вы получили после игры?

— Вся семья очень нервничала после матча. Зураб очень готовился к этой игре. В Грузии смотрели матч, потому что в «Роторе» выступают несколько грузинских футболистов и на Зураба смотрели, потому что его хотели вызвать в сборную. Но мы сейчас ждем, потому что он — гражданин России и хочет играть за эту сборную. В чем смысл ему специально плохо играть?

Еще так говорят, как будто я с улицы. У меня хорошая работа, мы не бедные люди. Мы никогда не продавали и не продадим своего сына!

Мы убежали против режима Саакашвили из Грузии в Турцию. У меня статус политического беженца. Потом приехали в Россию, здесь Зураб учился в институте. Я — серьезный бизнесмен. А теперь кто-то пытается обвинить моего сына и сломать его жизнь!

Только последний человек может продать себя. Я знаю характер сына, он справится. Сказал ему, что даже легендарные игроки забивали автоголы. Каладзе в матче против Италии забил два мяча в свои ворота, его тоже все обвиняли. У всех такое бывает.

Обычно я ругаю Зураба за плохие матчи, но в этот раз просто успокоил его. Сказал, чтобы он не переживал. Он еще докажет всем в России, что он не продался, и никогда этого не было и не будет. Скоро все узнают, кто такой Зураб.

(Севастиан Терлецкий)