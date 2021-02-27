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«Химки» — «Уфа»: арбитр правильно удалил Кухарчука

16:12
27 февраля. Химки. «Химки» — «Уфа» — 2:1. 27 февраля. Химки. «Химки» — «Уфа» — 2:1.
27 февраля. Химки. «Химки» — «Уфа» — 2:1.
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На 74-й минуте матча 20-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Уфа» (2:1) арбитр Артем Любимов правильно вынес предупреждение Илье Кухарчуку, который в верховом единоборстве попал рукой в лицо Джемалу Табидзе. Для полузащитника подмосковной команды желтая карточка стала второй — ему пришлось покинуть поле.

(Александр Бобров)

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