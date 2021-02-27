Отец защитника «Тамбова» Гигашвили ответил на обвинения в адрес сына в сдаче матча

Папа защитника «Тамбова» Зураба Гигашвили Тимур отреагировал на обвинения в адрес сына. После матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора» (1:3) в СМИ появилась информация о подозрительном характере матча, а болельщики остались недовольными неудачной игрой 19-летнего футболиста.

— Я в шоке от того, что происходит, — начал Тимур Гигашвили. — Как можно 19-летнего парня обвинять в том, что он продал игру? Зураб -воспитанный молодой человек, его знают в Грузии, Турции, России. Все знают, что наша семья не продается за деньги!

Клянусь Богом, он хотел против «Ротора» очень хорошо сыграть. Говорил мне: «Папа, там грузины, там Давиташвили». Вспомните, как хорошо он играл против «Рубина», потому что там был Кварацхелия, это его мотивирует. Зураб очень хотел себя показать.

В первом тайме он столкнулся головами с одним из соперников в борьбе. Я спросил у него: «Если ты ударился, то почему не ушел с поля?». Он сказал, что просто хотел играть. Он никогда не сдается.

Я не понимаю, в чем логика. Это просто бред. У меня не хватает слов. Ради чего парень будет ломать свою карьеру? Несколько клубов звали Зураба, но мы решили не уезжать, потому что «Тамбов» оказался в такой непростой ситуации. Поступили по-человечески. Парень играет почти без зарплаты. Вместо «спасибо» какие-то обвинения.

Мне, как отцу, очень грустно от того, что сейчас происходит. Зураб вообще выключил телефон. У него большой стресс из-за этих обвинений.

(Севастиан Терлецкий)