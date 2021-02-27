Семак считает, что «Ростов» играет в современный футбол

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в 20-м туре Тинькофф чемпионата России.

«Команда с утра поздравила с днем рождения, так же, как и всех, — сказал специалист в эфире канала «Матч Премьер». — Сейчас готовимся к игре, не до празднования. Праздновать будем потом. Никаких особых ощущений нет. Телефон выключен. Те, кто успел поздравить с утра — успели. Тем, кто не успел, буду отвечать после игры. Так, обычный день.

Готовы ли Азмун и Барриос на 90 минут? Конечно, не готовы. По этим причинам все они выходят в стартовом составе — чтобы мы могли понять, насколько кто готов, чтобы была возможность сделать замену, поскольку нет уверенности, кого на сколько хватит. Сегодня выбор пал на тех футболистов, которые начинают в стартовом составе.

Те игроки, которые отсутствовали, является ключевыми футболистами нашей команды. При этом выпускать их во втором тайме, когда их может хватить на тридцать минут — большой риск. Состояние Сутормина и Мостового мы знаем прекрасно и уверены в том, что функционально они справятся.

Есть команды, которые играют в очень закрытый футбол, обороняются большим количеством игроков, но что касается «Ростова», то эта команда, которая играет в современный футбол, старается играть высоко, прессингует, показывает хорошие скорости. Матчи против команд, которые исповедуют такой стиль игры, обычно складываются интересно".

Матч начнется в 16.30 по московскому времени.