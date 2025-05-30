Защитник «Краснодара» Петров: «Уверен, у нас есть все, чтобы выиграть чемпионат России снова»

Защитник «Краснодара» Сергей Петров рассказал, какие эмоции испытал от победы в чемпионате России-2024/25, и заявил, что его команда может выиграть золото в следующем сезоне.

— Какие испытываете эмоции от того, что оставили без чемпионства родной «Зенит»?

— Да нет особых эмоций. Это было очень давно, когда я играл в «Зените». В «Краснодаре» я уже 13 лет. Так что... К «Зениту» никаких претензий вообще нет. Я там начинал, играл за дубль. И буду всегда благодарен клубу за все, что он для меня сделал. Но так получилось, что выступаю уже долгое время за «Краснодар» и с ним добился всех своих успехов. Это футбол — так бывает, что ты меняешь команды.

— В медиа часто высказывались мысли, что невозможно лишить «Зенит» золота, все равно «Краснодар» где-то оступится. Это раздражало или, наоборот, подбадривало?

— Были такие моменты, да, читали все это... Но, опять же, повторюсь, если верить в свои силы, то всего добиться реально. Мы это показали и сделали.

— Как «Краснодару» удержаться на вершине?

— Сейчас пока хочется просто еще немного порадоваться чемпионству, попраздновать. Уверен, у нас есть все для того, чтобы победить снова, но пока не хочется об этом думать и говорить.

«Краснодар» занял первое место в турнирной таблице РПЛ-2024/25 с 67 очками. «Быки» опередили ставший вторым «Зенит» на 1 очко.