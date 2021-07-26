Осинькин считает, что «Крылья» могли спастись от поражения в матче с «Ахматом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение от «Ахмата» (1:2) в первом туре Тинькофф РПЛ.

«Игра сразу же пошла по сценарию команды гостей, - цитирует специалиста официальный сайт «Крыльев» 26 июля. - Мы, наверное, в чем-то сами виноваты. Позволили провести быструю атаку с наших ошибок. Играть с командой «Ахмат» дальше было сложно, потому что она умеет прессинговать, оказывать давление, особенно играя по счету.

К сожалению, дальше мы второй гол пропустили. Насколько он логичен, не знаю. Но в этот момент мы уже хуже контролировали игру. Этот отрезок, в том числе перед голом и сразу после гола, не могу сказать, что у нас там было много моментов у наших ворот в этот отрезок. Но саму игру мы не контролировали.

Но дальше мы смогли вернуться в игру. Мы забили гол, мы создали еще моменты. Могли, конечно, пропустить еще. Но в целом, наверное, играя в этот момент по счету, немного раскрывались, рисковали. Были близки к спасению игры. Такой вот первый матч, который получился не очень хорошо для нас. Мы должны извлекать уроки. Мы должны привыкать к такой манере игры, к тем единоборствам, которые были у соперника. Этого нам с первых минут не хватило».

В составе победителей отличились Даниил Уткин и Мохамед Конате. У «Крыльев» забил Владислав Сарвели.