Талалаев признался, что матч с «Крыльями» был тяжелым для «Ахмата»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился впечатлениями после матча первого тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).

«Я поздравляю команду «Ахмат» с победой, — цитирует специалиста официальный сайт «Крыльев» 26 июля. — Хорошая игра со стороны «Крыльев Советов». Рад, что наша команда смогла добиться победы в тяжелой игре.

Наверное, не только я, но и специалисты в студии признали Карапузова лучшим игроком, я думаю, это справедливо. У Быстрова в первом тайме не все получалось, но во втором человек раскрепостился и очень активно сыграл.

Мы и по ударам превзошли соперника, и по возможностям забить. Наверное, мы были ближе к третьему голу, чем «Крылья» к тому, чтобы забить второй.

Нас заставили играть немного не в тот футбол, в который мы хотели во втором тайме. Мы перестроили схему, вынуждены были обороняться количеством и качеством. Но я рад, что моя команда проводила ответные атаки, доводили их до ударов и опасных моментов».

В составе победителей отличились Даниил Уткин и Мохамед Конате. У «Крыльев» забил Владислав Сарвели.