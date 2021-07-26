Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев рассказал, когда будет принято решение о формате допуска зрителей на матч второго тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Спартак».

«Вчера губернатор сказал, что решение будет приниматься на флажке. Каждый день ситуация с ковидом меняется, от этого и будет зависеть решение. В последний момент, скорее всего, будет принято решение — или оставят такую же вместимость, или ужесточат, или смягчат условия допуска зрителей на стадион. В любую сторону все возможно, все будет зависеть от текущей ситуации.

Решение будет принято 28-29 июля? Думаю, да", — приводит слова Андреева ТАСС.

Матч «Крылья Советов» — «Спартак» состоится 30 июля в Самаре. Начало — в 19.00 по московскому времени.