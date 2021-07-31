Осинькин усомнился в правильности решения ВАР по эпизоду с пенальти в ворота «Крыльев»
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после матча второго тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» (0:1) прокомментировал эпизод, завершившийся назначением пенальти в ворота его команды.
«У наших ворот моменты были, — цитирует специалиста официальный сайт «Крыльев» 31 июля. — Мы не могли рассчитывать, что «Спартак», потеряв три очка в Казани, ничего не создаст. Считаю, что мы неплохо сыграли, явных промахов не было. Но момент с пенальти и ВАР...
Там была такая борьба, он не акцентировано касается мяча, толкаясь, даже не видя мяча, касание маленькое. Немного другой момент, но тоже ВАР смотрел в прошлом матче. Там вообще было более акцентированное движение в матче с «Ахматом». Но там за одну секунду оценили, что пенальти нет».
Единственный мяч на 68-й минуте с пенальти забил Александр Соболев. 11-метровый был назначен после консультации с ВАР.
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