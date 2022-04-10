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Сегодня, 16:19

Осинькин: «Крылья Советов» набрали очень важные очки»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итог матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (1:0).

— Матч очень тяжелый. Мы понимали, насколько «Урал» мотивирован. Начали матч нервно, было много необязательных потерь. Но потом мы вошли в игру. Нам было тяжело, но преимущество у нас было. Концовка была тяжелая, мы хотели забить второй гол. Мы не очень умеем закрываться, обороняться и защищать счет. Хотели сделать счет комфортным. Допустили в эти моменты несколько потерь, были немного медленными. Мы об этом поговорим и будем более сбалансированно строить свою игру.

— Было ощущение, что у «Крыльев» сегодня получалось все. Так ли это?

— Насчет того, что все получалось, не согласен. Все 90 минут матча нам было тяжело. Наверное, мы больше создали моментов, в первую очередь за счет того, что у каждого футболиста группы атаки нашей команды есть определенная изюминка. Но нам было очень тяжело. Даже после гола, даже после удаления, напряжение у матча было. Выход из обороны у нас был не идеальный. «Урал» не просто так хорошо играл в последних матчах. Но матч хороший. Мы довольны победой. Мы проиграли два матча, но было ощущение, что в каждом из них можно было брать очки. Мы были не слабее соперников. Очень важные очки. Но нам надо прибавлять, улучшать игру.

— Какие корректировки сделали в перерыве?

— Они всегда есть, но они были в стандартном режиме. Были ситуации, где мы допускали проникновение мяча, куда проходили передачи. Мы говорили про подбор, про переходы, как лучше их развивать. Их было много, а выжали мы немного.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 24-й тур
10 апр, 12:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
0:1
Крылья Советов
Голы
Зиньковский, 53 (0:1)
Урал
Помазун Гогличидзе Мамин Герасимов Егорычев (Юшин, 85) Аугустыняк (Подберезкин, 86) Гаджимурадов (Железнов, 77) Колесниченко (Мишкич, 59) Шатов (Евсеев, 85) Магомадов Бикфалви
Крылья Советов
Ломаев Солдатенков Горшков Костанца Бейл Гапонов Ежов (Липовой, 86) Глушенков (Якуба, 73) Зиньковский (Пиняев, 73) Сарвели (Витюгов, 81) Коваленко (Цыпченко, 73)
Предупреждения
Герасимов 3’, Магомадов 28’, Шатов 39’, Аугустыняк 57’, Мишкич 65’  -  Бейл 24’, Сарвели 76’
Удаления
Герасимов 84’ (вторая ж.к)
Судьи
Левников (Санкт-Петербург) Болховитин (Ленинградская область) Шаламберидзе (Москва)
ВАР
Фролов (Москва) Усачев (Ростов-на-Дону) Турбин (Дмитров)
Источник: http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?19512

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
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  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
Арсенал Т 0
Перерыв

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 0
Зенит 2
Матч завершен

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Урал
Игорь Осинькин
0
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