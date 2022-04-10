Божович: «Очень много высоких игроков сегодня у «Спартака». Нам будет тяжело обороняться при стандартах»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович поделился ожиданиями от матча 24-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».

«Травмирован Максим Беляев. Горан Чаушич пропускает матч, потому что получил красную карточку. Сегодня будет играть воспитанник «Арсенала» Кайнов, молодой перспективный игрок. Надеемся, что он себя сегодня хорошо покажет», — сказал Божович в эфире «Матч Премьер».

Также тренер прокомментировал отсутствие Зелимхана Бакаева и Квинси Промеса в составе московского клуба.

«Очень много высоких игроков сегодня у «Спартака». Наверняка, нам будет трудно обороняться при стандартах. Думаю, что Бакаев и Промес качеством чуть получше тех, кто будет играть. Но им нужны очки также, как и нам. У них три больших форварда, они будут делать очень большое давление на нас. Посмотрим, футбол все равно играется низом», — заявил он.

Встреча состоится сегодня, 10 апреля, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Игра начнется в 16.30 по московскому времени.