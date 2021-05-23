Орлов поддержал жену Федуна: «Зарема молодец, отстаивает свои принципы»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов — о резонансном заявлении жены владельца «Спартака» Заремы Салиховой.

— Нужно признать, что в современном мире все больше ценится эпатаж. Вы посмотрите, как многие публичные люди постоянно пытаются сказать что-то яркое, чтобы привлечь к себе внимание. Такое время. Любой вброс сейчас, как говорится, в тренде.

Я, кстати, на стороне Заремы. Почему? Тедеско это, прежде всего, энергетика, это вечная батарейка. Он всех вовлекал в процесс игры «Спартака». При нем было интересно наблюдать за красно-белыми. Ну и второе место — все-таки определенный успех.

Сейчас зовут Руя Витория. Приходит этакий вальяжный академик, профессор... Абсолютная противоположность Тедеско. Привыкнет ли к нему команда, которая существовала в абсолютно другом режиме? Этому португальцу придется серьезно потрудиться. Его же постоянно будут сравнивать с Тедеско.

А Зарема молодец, не боится отстаивать свои принципы. Почему нет? Понятно, что все определяет результат, но пока мы видим потрясающую пиар-историю! Все опять обсуждают «Спартак». Корректны ли такие высказывания госпожи Салиховой? Я не увидел, что она перешла какую-то грань. Мораль выдержана.

Сегодня, 23 мая, Зарема Салихова в интервью «СЭ» объяснила свой выход из совета директоров «Спартака» и раскритиковала кандидатуру Руя Витории на пост главного тренера команды.

(Виталий Айрапетов)