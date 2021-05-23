Кобелев оценил перспективы Руя Витории в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о возможном назначении португальского тренера Руя Витории в «Спартак».

«Наверное, на сегодня уход Тедеско — это потеря. Но если в следующем году «Спартак» займет первое место, то все скажут: «Хорошо, что Тедеско ушел». Кто бы что ни говорил, но красно-белые получили право на выступление в Лиге чемпионов, и в этом большая заслуга Доменико. Кандидатура Руя Витории? Я пристально наблюдаю за португальским чемпионатом. Это же настоящая кладезь юных талантов! Я вижу, что практически все команды проповедуют атакующий и агрессивный футбол. Придет Руй Витория или нет, еще непонятно. Но у меня нет сомнений, что с его приходом «Спартак» сможет заиграть комбинационно», — приводят «Известия» слова Кобелева.

17 мая сообщалось, что совет директоров «Спартака» одобрил назначение 51-летнего Витории на пост главного тренера команды.