Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал ситуацию в армейском клубе. Команда впервые за 20 лет не попала в еврокубки. Дивеев отметил, что

Вчера, 22 мая, игроки прилетели в Австрию. Вечером команда заселилась в отель «Ягдхоф» города Нойштифта. Здесь команда готовилась к Кубку конфедераций в 2017 году и чемпионату мира в 2018 году.

— Есть ли у вас амбиции играть в Европе?

— Амбиции есть, но на слухи внимания не обращаю.

— Как исправить ситуацию в ЦСКА?

— Сыграли неудачно, нужно делать выводы и работать, сейчас мы в сборной, думаем только о сборной.

— Кто лучший игрок чемпионата?

— Для меня Влашич или Марио. Дзюба, Азмун также достойны.

(Максим Алланазаров)