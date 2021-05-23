Дивеев — о ситуации в ЦСКА: «Сейчас мы в сборной, думаем только о сборной»
14:40
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал ситуацию в армейском клубе. Команда впервые за 20 лет не попала в еврокубки. Дивеев отметил, что
Вчера, 22 мая, игроки прилетели в Австрию. Вечером команда заселилась в отель «Ягдхоф» города Нойштифта. Здесь команда готовилась к Кубку конфедераций в 2017 году и чемпионату мира в 2018 году.
— Есть ли у вас амбиции играть в Европе?
— Амбиции есть, но на слухи внимания не обращаю.
— Как исправить ситуацию в ЦСКА?
— Сыграли неудачно, нужно делать выводы и работать, сейчас мы в сборной, думаем только о сборной.
— Кто лучший игрок чемпионата?
— Для меня Влашич или Марио. Дзюба, Азмун также достойны.
(Максим Алланазаров)
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