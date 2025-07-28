Орлов — о голе Даку: «Не зря же «Зенит» им интересовался»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» отдал должное нападающему «Рубина» Даку, который сравнял счет на последних секундах матча с «Зенитом».

— Упустить такую победу — камень в огород Семака? Надо понимать, что это начало сезона. От осечек никто не застрахован. Тот же «Краснодар» дома проиграл «Локомотиву». Конечно, Даку сегодня доказал, что он форвард высокого уровня. Мне даже кажется, что по своему арсеналу, качествам он интереснее, разнообразнее Кордобы. Что ж, получается, не зря «Зенит» им интересовался. Даку играет на грани фола. Но сегодня Ваня Дркушич в целом с ним справился. Хороший матч в его исполнении.