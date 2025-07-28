Орлов — о ничьей «Зенита»: «Такой «Рубин» обязан быть в медалях!»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» объяснил, почему «Зенит» упустил победу над «Рубином» (2:2).

— Что с питерцами произошло после перерыва? Здесь прежде всего нужно отдать должное Рашиду Рахимову. Хороший тренер! Вообще, считаю, что этот «Рубин» просто обязан бороться за тройку. По качеству футбола, по составу казанцы способны замахнуться на медали. Очень обученные, тактически грамотные ребята. «Физика» — на высоком уровне. Как они прибавили во втором тайме!

«Зениту», надо признать, уже не хватило той концентрации, которая была до перерыва. Игроки где-то уже оказались не готовы к тому, что соперник так начнет играть. Пошли ошибки... Вспомните первый гол. Зачем же Дуглас Сантос выносил мяч по центру? Казанцы за такие просчеты наказывают. Сильно удивлен, что они в прошлом сезоне заняли только седьмое место.

Вообще, лично я получил удовольствие от этого матча. Много интересных комбинаций, качественных передач.