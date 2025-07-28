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Орлов — о ничьей «Зенита»: «Такой «Рубин» обязан быть в медалях!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» объяснил, почему «Зенит» упустил победу над «Рубином» (2:2).
— Что с питерцами произошло после перерыва? Здесь прежде всего нужно отдать должное Рашиду Рахимову. Хороший тренер! Вообще, считаю, что этот «Рубин» просто обязан бороться за тройку. По качеству футбола, по составу казанцы способны замахнуться на медали. Очень обученные, тактически грамотные ребята. «Физика» — на высоком уровне. Как они прибавили во втором тайме!
«Зениту», надо признать, уже не хватило той концентрации, которая была до перерыва. Игроки где-то уже оказались не готовы к тому, что соперник так начнет играть. Пошли ошибки... Вспомните первый гол. Зачем же Дуглас Сантос выносил мяч по центру? Казанцы за такие просчеты наказывают. Сильно удивлен, что они в прошлом сезоне заняли только седьмое место.
Вообще, лично я получил удовольствие от этого матча. Много интересных комбинаций, качественных передач.

Максим Глушенков, Алексей Грицаенко и&nbsp;Геннадий Орлов.«Глушенкову дали 10-й номер, но где голы, пасы? «Рубин» обязан бороться за тройку». Орлов — об упущенной победе «Зенита»

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ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
Геннадий Орлов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
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Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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