Орлов — о ничьей «Зенита»: «Такой «Рубин» обязан быть в медалях!»
Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» объяснил, почему «Зенит» упустил победу над «Рубином» (2:2).
— Что с питерцами произошло после перерыва? Здесь прежде всего нужно отдать должное Рашиду Рахимову. Хороший тренер! Вообще, считаю, что этот «Рубин» просто обязан бороться за тройку. По качеству футбола, по составу казанцы способны замахнуться на медали. Очень обученные, тактически грамотные ребята. «Физика» — на высоком уровне. Как они прибавили во втором тайме!
«Зениту», надо признать, уже не хватило той концентрации, которая была до перерыва. Игроки где-то уже оказались не готовы к тому, что соперник так начнет играть. Пошли ошибки... Вспомните первый гол. Зачем же Дуглас Сантос выносил мяч по центру? Казанцы за такие просчеты наказывают. Сильно удивлен, что они в прошлом сезоне заняли только седьмое место.
Вообще, лично я получил удовольствие от этого матча. Много интересных комбинаций, качественных передач.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0