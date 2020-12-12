Орлов — о конфликте после матча «Сочи» — «Спартак»: «Если бы «Спартак» выиграл, ничего бы не было»
Известный комментатор Геннадий Орлов резко высказался о конфликте в матче 18-го тура Тинькофф-РПЛ «Сочи» — «Спартак» (1:0). В подтрибунном помещении между двумя командами произошла стычка, тренер сочинцев Дмитрий Бородин якобы сказал главному тренеру соперника Доменико Тедеско, чтобы он уезжал из России. Кроме того, один из игроков южан якобы ударил ассистента Тедеско Андреаса Хинкеля.
— Не надо выносить. Сейчас расизм, национальные вопросы, — сказал Орлов в эфире «Матч премьер». — Здесь явно что-то произошло и нет одних правых и других виноватых. Виноват только «Спартак», что проиграл. Если бы они выиграли, ничего бы не было. И вся эта история нагнетания. Что вы делаете, «Спартак»? Пускай еще придут на Первый и второй канал придут и обсудят это
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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