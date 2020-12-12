Известный комментатор Геннадий Орлов резко высказался о конфликте в матче 18-го тура Тинькофф-РПЛ «Сочи» — «Спартак» (1:0). В подтрибунном помещении между двумя командами произошла стычка, тренер сочинцев Дмитрий Бородин якобы сказал главному тренеру соперника Доменико Тедеско, чтобы он уезжал из России. Кроме того, один из игроков южан якобы ударил ассистента Тедеско Андреаса Хинкеля.

— Не надо выносить. Сейчас расизм, национальные вопросы, — сказал Орлов в эфире «Матч премьер». — Здесь явно что-то произошло и нет одних правых и других виноватых. Виноват только «Спартак», что проиграл. Если бы они выиграли, ничего бы не было. И вся эта история нагнетания. Что вы делаете, «Спартак»? Пускай еще придут на Первый и второй канал придут и обсудят это