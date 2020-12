Тренер «Сочи» Бородин рассказал подробности конфликта с Тедеско

Тренер «Сочи» Дмитрий Бородин высказал свое мнение о конфликте с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско, который случился на матче 18-го тура РПЛ против красно-белых (1:0).

— Тедеско ведет себя некрасиво, — заявил Бородин Sport24. — И он не первый раз так делает. В этом плане взять его статистику по наказаниям — там клейма негде ставить. Он всегда заряженный с начала игры. Не спорю, это придает команде импульс, но всему есть мера.

— А перепалка как произошла?

— После того как он апеллировал к судьям с претензиями, что не засчитали гол и показывал нам мифические жесты с денежными знаками, намекая на то, что мы себя неправильно ведем, я ему сказал две фразы: «It's our place. It's our Colosseum». То, что он наговорил на пресс-конференции, что я ему сказал ехать домой — это все домыслы.

— А дальше что было?

— В перерыве он ко мне подошел и сказал: «Ты расист. Я на пресс-конференции про тебя скажу. Я ответил: «Без вопросов, говори, что угодно». Но я от своих слов не отказываюсь, это наша земля, наше поле и, соответственно, я сказал, что мы будем доказывать все на поле, будем биться.

— Фразу «Поезжайте домой» вы не говорили?

— Нет, резервный судья все слышал. Я достаточно громко сказал эти две фразы на английском, поэтому он должен был слышать все прекрасно. Не знаю, владеет ли судья английским, но ровно две фразы эти были, больше ничего. Когда уходили в подтрибунное помещение, он назвал меня расистом. Не знаю, расист я, не расист, пусть разбираются по этим двум фразам. Если хотят эту головную боль, то пусть разбирается кто-то. Там была заварушка после игры, когда он кидался на Жоаузинью — тоже можно предъявить претензии.

— Говорят, что он говорил Джанаеву про деньги. Из-за этого началось все в потрибунке?

— Сначала он подбежал к Джанаеву в подтрибунном помещении и начал показывать на его ногу: «Ну что, тебе больно было? Нога не болит? Ты тянул время». Джанаеву там Понсе на ногу наступил. Сослан просто хотел пожать Тедеско руку, а он начал такое говорить. Не знаю, как там дальше произошло, это не мне разбираться. Я отвечаю за те слова, которые я сказал. Если кто-то считает, что эти два предложения относятся к расизму, Бог им судья. Вы можете развернуть слова как угодно, но я от них не отказываюсь.

