Отборочная встреча ЧМ-2022 Россия — Хорватия (0:0), которая состоялась в среду в «Лужниках», прошла на очень высоком уровне с точки зрения обеспечения санитарной безопасности, несмотря на приличную аудиторию — 18 708 зрителей. Такую оценку усилиям РФС в плане организации матча дали представители Роспотребнадзора, побывавшие на стадионе. Это дает шанс на увеличение разрешенной посещаемости для игр РПЛ, сообщил «СЭ» источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас максимальное число болельщиков на трибунах в премьер-лиге в зависимости от региона колеблется от 500 человек до 30 процентов от общей вместимости арены в Казани и 50 процентов — в Грозном и Самаре. Однако в ближайшее время правила могут измениться — прежде всего, в Москве и Санкт-Петербурге.