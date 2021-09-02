Организация матча Россия — Хорватия может помочь увеличить посещаемость матчей РПЛ
Отборочная встреча ЧМ-2022 Россия — Хорватия (0:0), которая состоялась в среду в «Лужниках», прошла на очень высоком уровне с точки зрения обеспечения санитарной безопасности, несмотря на приличную аудиторию — 18 708 зрителей. Такую оценку усилиям РФС в плане организации матча дали представители Роспотребнадзора, побывавшие на стадионе. Это дает шанс на увеличение разрешенной посещаемости для игр РПЛ, сообщил «СЭ» источник, знакомый с ситуацией.
Сейчас максимальное число болельщиков на трибунах в премьер-лиге в зависимости от региона колеблется от 500 человек до 30 процентов от общей вместимости арены в Казани и 50 процентов — в Грозном и Самаре. Однако в ближайшее время правила могут измениться — прежде всего, в Москве и Санкт-Петербурге.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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