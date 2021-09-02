Матч «Ростов» — «Краснодар» пройдет в присутствии зрителей
«Ростов» объявил, что матч 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» пройдет в присутствии зрителей.
Согласно распоряжению губернатора Ростовской области Василия Голубева, встречу смогут посетить 5 тысяч человек. Зрители смогут попасть на трибуны только при наличии QR-кода, который подтверждает отсутствие коронавирусной инфекции (перенесенная болезнь, вакцинация или актуальный ПЦР-тест), а также при наличии документа, удостоверяющего личность.
Матч «Ростов» — «Краснодар» состоится 13 сентября, начало встречи — в 19.30 (мск). Первые три домашних игры сезона-2021/22 ростовчане провели без болельщиков на стадионе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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