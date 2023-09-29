Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:00

«Оренбург» — «Зенит»: прямая трансляция и где смотреть матч РПЛ

«Оренбург» сыграет с «Зенитом» в чемпионате России 30 сентбяря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сергей Семак, главный тренер ФК «Зенит».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Оренбург» на своем поле сыграет с «Зенитом» в рамках 10-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) 30 сентября, в субботу. Матч пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток прозвучит в 12.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Оренбург» — «Зенит» будут доступны на сайте «СЭ». Трансляцию матча покажет телеканал «Матч Премьер». Начало эфира — 11.50 мск. Также следить за играми РПЛ сезона 2023 / 2024 можно на сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Оренбуржцы находятся на 13-м месте турнирной таблицы РПЛ с 8-ю очками. Сине-бело-голубые занимают 3-ю строчку, в их активе — 17 баллов.

РПЛ: турнирная таблица в актуальном виде, календарь, статистика, новости и статьи

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Оренбург
2
0
Читайте также
Слушания в CAS по делу Камилы Валиевой отложены
Константин Выборнов: «В Пекине меня принимали за телохранителя Валиевой»
Путин подписал закон о праздновании 30 сентября Дня воссоединения новых регионов с РФ
В США рассказали о нежелании НАТО отвечать на возможный удар России
На Украине сообщили о взрыве в Киеве
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 10-й тур: «Крылья Советов» — «Спартак», «Рубин» — «Краснодар» и другие матчи
Полузащитник Ежов вернулся в общую группу «Крыльев Советов»
Спортивный директор «Ахмата»: «Кроме Конате, никто из наших легионеров не изъявил желания получить паспорт РФ»
Радченко: «Без прогресса Алип не играл бы в «Зените»
Романцев: «Ивич сделал ставку на строжайшую игровую дисциплину и выполнение его установок»
Романцев: «Не ожидал от «Краснодара» и «Крыльев» такого броска и не верю, что они смогут соперничать с «Зенитом»
«Посоветовал бы Дзюбе извиниться за слова о Семаке, это вызовет уважение». Интервью Романцева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В РФС заявили, что не шантажировали УЕФА переходом российского футбола в Азию

Божович призвал Дзюбу оставить обиды на Семака в себе: «Это вообще некорректно»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости