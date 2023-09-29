В РФС заявили, что не шантажировали УЕФА переходом российского футбола в Азию
Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что переход российского футбола в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) еще возможен. Однако, по его словам, организация не намерена шантажировать этим Союз европейских футбольных ассоциаций.
«Можно ли говорить, что после последнего решения УЕФА закрыт вопрос с переходом РФС в Азию? Не хотел бы сейчас комментировать этот вопрос. Мы же не пытаемся давить на УЕФА — либо так, либо мы в Азию. Мы не использовали и не используем Азию как шантаж, это действительно одна из дорог, но она будет возможна, как мы уже говорили, только тогда, когда и Международная федерация футбола (ФИФА) будет согласна снять запрет на участие в международных соревнованиях. Потому что если мы переходим в Азию, а ФИФА сохраняет блокировку, то мы не сможем играть и в азиатских соревнованиях. Подход «нас здесь не любят, давайте уйдем куда-нибудь еще» неправильный. Это не вопрос перехода в Азию, а вопрос возвращения сборных и клубов к официальным играм, вот вопрос, который мы решаем. Переход в Азию, если не будет возможности договориться с УЕФА, — вариант его решения», — приводит ТАСС слова Митрофанова.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА официально отстранили российские клубы и сборные от международных турниров. 26 сентября этого года исполком УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой сборные России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Решение касается как мужских, так и женских команд.
В конце прошлого года исполком РФС несколько раз собирался для обсуждения вопроса перехода в Азиатскую конфедерацию, однако не принял окончательного решения.
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|В
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|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|9
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|3
|0
|14-3
|21
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2
|Кр. Советов
|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
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3
|Зенит
|9
|5
|2
|2
|19-8
|17
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4
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
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5
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
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6
|Локомотив
|9
|4
|3
|2
|15-14
|15
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7
|Пари НН
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
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8
|Урал
|9
|4
|2
|3
|8-10
|14
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9
|ЦСКА
|9
|3
|4
|2
|19-15
|13
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10
|Ахмат
|9
|3
|2
|4
|11-10
|11
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11
|Ростов
|9
|2
|3
|4
|13-19
|9
|
12
|Рубин
|9
|2
|3
|4
|10-18
|9
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13
|Оренбург
|9
|2
|2
|5
|10-16
|8
|
14
|Балтика
|9
|2
|1
|6
|9-15
|7
|
15
|Сочи
|9
|2
|0
|7
|9-14
|6
|
16
|Факел
|9
|1
|2
|6
|5-14
|5
|29.09
|19:00
|
Ростов – Урал
|- : -
|30.09
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|30.09
|14:45
|
Локомотив – Пари НН
|- : -
|30.09
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|30.09
|19:00
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ЦСКА – Балтика
|- : -
|1.10
|14:00
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Факел – Сочи
|- : -
|1.10
|16:30
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|1.10
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|8
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Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
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Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
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Квинси Промес
Спартак
|4
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Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|6
|1
|2
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|7
|1
|1
|
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Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1