«Оренбург» — «Урал»: Гогличидзе получил красную карточку в первом тайме
Защитник «Урала» Лео Гогличидзе получил прямую красную карточку в первом тайме матча 2-го тура РПЛ против «Оренбурга».
Гогличидзе упустил соперника в центре поля, который убегал к воротам, так что защитник схватил игрока «Оренбурга» руками и повалил его на землю.
Главный арбитр встречи Ян Бобровский сразу предъявил ему красную карточку.
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|2
|1
|0
|1
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|
4
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
5
|Краснодар
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|0
|1
|0
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|
6
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|
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|
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|
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|
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|0
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|0
|
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|22.07
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|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
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ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
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|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
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|
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|П
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Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
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|И
|К
|Ж
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|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
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|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
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Ростов
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