«Оренбург» — «Урал»: Гогличидзе получил красную карточку в первом тайме

Защитник «Урала» Лео Гогличидзе получил прямую красную карточку в первом тайме матча 2-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Гогличидзе упустил соперника в центре поля, который убегал к воротам, так что защитник схватил игрока «Оренбурга» руками и повалил его на землю.

Главный арбитр встречи Ян Бобровский сразу предъявил ему красную карточку.