Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов заявил, что Игорь Акинфеев в матче 2-го тура РПЛ против «Сочи» (3:0) показал, что является лучшим голкипером в России.

36-летний футболист провел 300-й «сухой» матч в составе красно-синих во всех турнирах.

«Это тот же Игорь, хотя кто-то говорит, что он не тот, — цитирует ТАСС Чанова. — При счете 1:0 он вытаскивает мяч при выходе один на один, придает уверенность своей команде. Игорь отыграл, как всегда, очень здорово, надежно, уверенно. 300 матчей — тут даже и говорить нечего. Он всем все доказал, и это показывает, в том числе, его игра ногами, фантастический голевой пас. Это он и есть, поэтому среди вратарей он является лидером в нашей стране».

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Вместе с командой он стал обладателем Кубка УЕФА, шестикратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

ЦСКА вышел на первое место в РПЛ, в данный момент красно-синие являются единственной командой, которой удалось выиграть оба матча на старте сезона.

В 3-м туре ЦСКА на выезде сыграет против «Нижнего Новгорода».