Чанов — об игре Акинфеева в матче с «Сочи»: «Среди вратарей он является лидером в нашей стране»
Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов заявил, что Игорь Акинфеев в матче 2-го тура РПЛ против «Сочи» (3:0) показал, что является лучшим голкипером в России.
36-летний футболист провел 300-й «сухой» матч в составе красно-синих во всех турнирах.
«Это тот же Игорь, хотя кто-то говорит, что он не тот, — цитирует ТАСС Чанова. — При счете 1:0 он вытаскивает мяч при выходе один на один, придает уверенность своей команде. Игорь отыграл, как всегда, очень здорово, надежно, уверенно. 300 матчей — тут даже и говорить нечего. Он всем все доказал, и это показывает, в том числе, его игра ногами, фантастический голевой пас. Это он и есть, поэтому среди вратарей он является лидером в нашей стране».
Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Вместе с командой он стал обладателем Кубка УЕФА, шестикратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.
ЦСКА вышел на первое место в РПЛ, в данный момент красно-синие являются единственной командой, которой удалось выиграть оба матча на старте сезона.
В 3-м туре ЦСКА на выезде сыграет против «Нижнего Новгорода».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
3
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
4
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|2
|
|
Андрей Мостовой
Зенит
|2
|П
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1