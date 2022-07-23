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Чанов — об игре Акинфеева в матче с «Сочи»: «Среди вратарей он является лидером в нашей стране»

Чанов заявил, что Акинфеев является лучшим голкипером в России
Алексей Еремин
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов заявил, что Игорь Акинфеев в матче 2-го тура РПЛ против «Сочи» (3:0) показал, что является лучшим голкипером в России.

36-летний футболист провел 300-й «сухой» матч в составе красно-синих во всех турнирах.

«Это тот же Игорь, хотя кто-то говорит, что он не тот, — цитирует ТАСС Чанова. — При счете 1:0 он вытаскивает мяч при выходе один на один, придает уверенность своей команде. Игорь отыграл, как всегда, очень здорово, надежно, уверенно. 300 матчей — тут даже и говорить нечего. Он всем все доказал, и это показывает, в том числе, его игра ногами, фантастический голевой пас. Это он и есть, поэтому среди вратарей он является лидером в нашей стране».

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Вместе с командой он стал обладателем Кубка УЕФА, шестикратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

ЦСКА вышел на первое место в РПЛ, в данный момент красно-синие являются единственной командой, которой удалось выиграть оба матча на старте сезона.

В 3-м туре ЦСКА на выезде сыграет против «Нижнего Новгорода».

Источник: https://tass.ru/sport/15293867

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15%

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19%

1.70

Х

9%

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Вячеслав Чанов
Игорь Акинфеев
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
3
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
4
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
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 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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ЦСКА – Сочи
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