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«Оренбург» — «Уфа»: Камилов с пенальти увеличил преимущество гостей

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Уфы» Владислав Камилов забил гол в матче против «Оренбурга». Он увеличил преимущество гостей, реализовав пенальти — 2:0.

Отметим, что в первом тайме уфимцы открыли счет также с пенальти. Тогда точный удар нанес нападающий Гамид Агаларов.

Ответная встреча между командами пройдет в Уфе 28 мая.

Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
25 мая, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Уфа

Владислав Камилов
ФК Оренбург
ФК Уфа
0
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