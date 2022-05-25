«Оренбург» — «Уфа»: Камилов с пенальти увеличил преимущество гостей

Полузащитник «Уфы» Владислав Камилов забил гол в матче против «Оренбурга». Он увеличил преимущество гостей, реализовав пенальти — 2:0.

Отметим, что в первом тайме уфимцы открыли счет также с пенальти. Тогда точный удар нанес нападающий Гамид Агаларов.

Ответная встреча между командами пройдет в Уфе 28 мая.