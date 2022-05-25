«Оренбург» — «Уфа»: хозяева отыграли один мяч

Защитник «Оренбурга» Ренато отличился в первом матче стыков за право выступать в РПЛ на следующий сезон против «Уфы». Он сократил отставание в счете — 1:2.

После подачи со штрафного мяч отскочил к защитнику, который с линии вратарской вогнал его в сетку ворот.

Ответный матч между «Уфой» и «Оренбургом» пройдет 28 мая.