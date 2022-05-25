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Джано об отказе лететь со «Спартаком» в Комсомольск-на-Амуре: Это некрасиво, перед пацанами было стыдно"

Бывший полузащитник «Спартака» рассказал, как отказался лететь на матч в Комсомольск-на-Амуре
Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе рассказал историю, как прятался на базе красно-белых, чтобы не лететь на матч.

«После «Ростова» я вернулся в «Спартак», куда пришел Якин. Я тогда был не в форме, потому что летом сломал руку, пропустил дни сборов. Мурат привел своих игроков ? Эберта и прочих. Я отыграл два матча, а потом сел на лавку игр на десять.

Затем случилась знаменитая история с выездом в Комсомольск-на-Амуре. Я поступил очень плохо, когда отказался туда лететь. Это некрасиво, перед пацанами было стыдно.

Вот полная история: за два матча до вылета у меня болел голеностоп, но МРТ ничего не показывала, а Якин и его тренеры мне не верили: «В России если играешь — надо летать». Один из его помощников сказал мне: «Если даже ногу сломаешь, полетишь». Этот испанец сейчас, кстати, в одном из грузинских клубов работает ? аферист. По итогу я не полетел, но ни в каком шкафчике не прятался. Я просто зашел в другую комнату на базе и там сидел.

Пацаны искали меня, но не нашли, на звонки я не отвечал, а потом они уехали. Меня оштрафовали, перевели в дубль, но это меня многому научило. Так нельзя поступать.

Но, кстати, только в Финляндии увидели мою травму голеностопа, сделали операцию. Я в итоге пять месяцев пропустил», — сказал Джано «Чемпионату».

В апреле бывший полузащитник «Спартака» и сборной Грузии объявил о завершении карьеры.

Ананидзе выступал за «Спартак» в период с 2007 по 2020 год с перерывом на сезон-2013/14, когда он играл за «Ростов» на правах аренды, а также на сезон-2019/20, когда его арендовали «Крылья Советов».

Источник: https://www.championat.com/football/news-4705983-dzhano-vpervye-podrobno-rasskazal-kak-pryatalsya-na-baze-spartaka-chtoby-ne-letet-na-match.html
Джано Ананидзе
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