«Оренбург» — «Рубин»: во сколько начало и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Оренбург» и «Рубин» встретятся в матче чемпионата России

«Оренбург» и «Рубин» встретятся в седьмом туре чемпионата России в субботу, 30 августа. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 14.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Оренбург» — «Рубин» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч оренбуржцев и казанцев покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В июле «Рубин» победил «Оренбург» в матче группового этапа FONBET Кубка России — 2:0. После шести туров РПЛ «Рубин» набрал 10 очков, «Оренбург» — 6.