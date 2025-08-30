«Зенит» — «Пари НН»: во сколько начало и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Зенит» и «Пари Нижний Новгород» встретятся в седьмом туре чемпионата России в субботу, 30 августа. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 16.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча в Санкт-Петербурге. Ключевые события игры «Зенит» — «Пари Нижний Новгород» можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире матч петербуржцев и нижегородцев покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

После шести туров РПЛ-2025/26 «Зенит» набрал 9 очков, «Пари НН» — 3. В сезоне-2024/25 петербуржцы обыграли нижегородцев в обоих матчах чемпионата.