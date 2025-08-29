Рядом с «Ростов Ареной» начался крупный пожар

Крупный пожар начался возле стадиона «Ростов Арена», сообщает Telegram-канал Baza.

Судя по кадрам, опубликованным местными жителями, огонь возник на левом берегу Дона. Причины возгорания неизвестны.

В субботу, 30 августа, «Ростов» на домашнем стадионе примет «Ахмат» в матче 7-го тура РПЛ. Начало игры — в 20.45 мск.