Семин назвал клуб РПЛ с лучшей российской молодежью

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» объяснил, в каком клубе РПЛ лучшие российские молодые игроки.

«На мой взгляд — это ЦСКА. Там есть Кисляк, Глебов, Лукин. Эти футболисты играют главные роли в нынешнем составе армейцев. Команда сейчас прекрасно выглядит», — сказал Семин «СЭ».

После шести туров РПЛ ЦСКА с 14 очками находится на втором месте в таблице чемпионата России.