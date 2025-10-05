В РПЛ обратили внимание на схожесть голов «Динамо» и «Ростова»

Пресс-служба РПЛ обратила внимание на схожесть голов московского «Динамо» и «Ростова» в матчах 11-го тура РПЛ.

Комментатор Дмитрий Шнякин выложил в своем Telegram-канале видео гола полузащитника «Динамо» Бителло в ворота «Локомотива» (5:3) и победного мяча форварда «Ростова» Тимура Сулейманова в игре с «Оренбургом» (1:0).

«Тренер Джонатан Альба — порождения Валерия Карпина. Теперь с видеодоказательством», — написал Шнякин. Пресс-служба РПЛ репостнула сообщение Шнякина.