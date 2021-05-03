«Оренбург» обратился к Прядкину с просьбой разрешить играть в РПЛ в Оренбурге

«Оренбург» обратился к президенту РПЛ Сергею Прядкину с просьбой проводить домашние матчи в следующем сезоне на стадионе «Газовик» в Оренбурге, сообщает «РБ Спорт».

«Оренбург», претендующий на выход в РПЛ, с высокой вероятностью не пройдет лицензирование. Стадион в Оренбурге не отвечает требованиям премьер-лиги.

При этом, исключения возможны по решению бюро исполкома РФС. Но для того, чтобы вынести этот вопрос на исполком, Прядкину необходимо получить одобрение клубов РПЛ.

Как стало известно «СЭ», копия письма также была направлена президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову.