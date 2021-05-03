Луценко и Ломовицкий, вероятнее всего, не сыграют со «Спартаком»
14:19
Как стало известно «СЭ», футболисты тульского «Арсенала» Евгений Луценко и Александр Ломовицкий вряд ли смогут сыграть в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».
Оба игрока имеют проблемы со здоровьем и не занимались в общей группе всю неделю.
Так же матч из-за дисквалификации пропустят Гия Григалава, Тарас Бурлак, Даниил Хлусевич и Кирилл Панченко.
Напомним, что матч «Арсенал» — «Спартак» состоится сегодня, 3 мая, начало — в 16.30 (мск). В случае победы красно-белые могут выйти на второе место в турнирной таблице.
(Артем Калинин)
Читайте также
«Злость копилась годами, и это только начало». Легенды «МЮ» и «Ливерпуля» поддержали фанатов, сорвавших матч на «Олд Траффорд»
Молодой форвард «Авангарда» уехал в НХЛ со скандалом, ведущий защитник «Автомобилиста» отказался ехать в «Ванкувер»
15
Зачет
vs
17
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю