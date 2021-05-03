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Луценко и Ломовицкий, вероятнее всего, не сыграют со «Спартаком»

14:19
Евгений Луценко. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгений Луценко. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», футболисты тульского «Арсенала» Евгений Луценко и Александр Ломовицкий вряд ли смогут сыграть в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

Оба игрока имеют проблемы со здоровьем и не занимались в общей группе всю неделю.

Так же матч из-за дисквалификации пропустят Гия Григалава, Тарас Бурлак, Даниил Хлусевич и Кирилл Панченко.

Напомним, что матч «Арсенал» — «Спартак» состоится сегодня, 3 мая, начало — в 16.30 (мск). В случае победы красно-белые могут выйти на второе место в турнирной таблице.

(Артем Калинин)

Арсенал Т — Спартак

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