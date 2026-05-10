Роднина — о «спартаковском» духе: «Футболисты 60-х и 70-х годов говорили о нем. Не знаю, есть ли он сегодня?»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о нынешнем составе «Спартака».

«Раньше были команды. Сейчас, даже не знаю. Как установить при языковом барьере командный дух... Вот сколько я ни спрашивала футболистов поколений 60-х и 70-х годов, они говорили: «Это дух «Спартака». Я спрашивала: «А в чем он заключается?» Мне отвечали: «Он просто есть». Не знаю, есть ли сегодня у «Спартака» какой-то свой дух?» — сказала Роднина «СЭ».

После 28 туров «Спартак» идет на 4-й строчке в таблице РПЛ, набрав 48 очков..

Красно-белые сыграют с «Краснодаром» в суперфинале FONBET Кубка России сезона-2025/26 в воскресенье, 24 мая. Матч пройдет на стадионе «Лужники» в Москве.



Подписывайся на канал «СЭ» в Max.