«Оренбург» — «Динамо» Махачкала: гости открыли счет

Махачкалинское «Динамо» вышло вперед в матче против «Оренбурга» во втором туре РПЛ — 1:0.

На 49-й минуте отличился Джавад Хоссейнеджад.