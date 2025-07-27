Источник: тренер Кафанов развелся с двумя женами

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов развелся с двумя женами, сообщает Sport Baza.

Согласно источнику, на этой неделе мировой суд постановил расторгнуть брак между тренером и Марал Кафановой из-за истечения срока для примирения супругов. Однако еще 28 мая тренер уже развелся со своей второй женой Риммой Кафановой. Официально Кафанова пока нельзя считать холостым, так как решение о разводе с Марал еще не вступило в силу.

Адвокаты Марал Кафановой — Ольга Митрофанова и Ирина Продун — намерены обжаловать решение суда о разводе. Кроме того, 23 июля Симоновский суд принял уточненный иск о признании недействительным не только брака Кафанова с Риммой, но и их развода.

По мнению адвокатов, Кафанов мог инициировать развод с Марал для того, чтобы затянуть процесс о признании его брака с Риммой недействительным и скрыть совместное имущество, нажитое во втором браке.