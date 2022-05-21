Определились участники стыковых матчей за право сыграть в РПЛ в сезоне-2022/23

Стали известны все участники стыковых матчей за право выступать в Тинькофф РПЛ в сезоне-2022/23.

По итогам нынешнего сезона «Химки» заняли 13-е место, а «Уфа» стала 14-й в премьер-лиге. В Олимп-ФНЛ на третьей строчке финишировал «Оренбург», а «СКА-Хабаровск» стал четвертым.

Согласно регламенту, «Химки» сыграют против «СКА-Хабаровска», а «Уфа» — против «Оренбурга».

Первые встречи состоятся на полях команд ФНЛ 25 мая, ответные — 28 мая на стадионах команд РПЛ.