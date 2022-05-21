Дзагоев: «Я болел за ЦСКА с 15 лет, благодарен за все»

Экс-полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев после матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (4:0) поделился впечатлениями от посещения фанатской трибуны и поблагодарил армейский клуб и болельщиков.

31-летний футболист на фанатской трибуне «Арены ЦСКА» с микрофоном в руках в качестве заводящего во время встречи исполнял кричалки.

«Я сегодня прибыл на трибуну А, прочувствовал, что это такое. У меня все бурлит внутри, эмоции захлестывают. Я болел за ЦСКА с 15 лет, благодарен за все! Спасибо болельщикам, вы всегда придавали мне силы! И спасибо моим родителям за воспитание и любовь. Всем спасибо, обязательно еще увидимся!», — сказал Дзагоев после игры.

20 мая, ЦСКА и Дзагоев договорились о расторжении контракта по взаимному согласию сторон. В текущем сезоне на счету полузащитника три голевые передачи в 22 матчах за армейцев.