«Рубин» и «Арсенал» вылетели из РПЛ по итогам сезона-2021/22

«Рубин» и «Арсенал» проиграли в заключительном туре РПЛ и вылетели в ФНЛ

«Рубин» и «Арсенал» по итогам сезона-2021/22 покинули российскую премьер-лигу.

Казанцы перед заключительным туром могли рассчитывать на стыковые матчи за право остаться в сильнейшем дивизионе страны.

Для этого им была необходима ничья или победа над «Уфой» — прямым конкурентом за право сыграть в стыковых матчах.

Однако «Рубин» проиграл «Уфе» (1:2), которая теперь продолжит борьбу за сохранение прописки в РПЛ.

Отметим, что «Рубин» имел возможность сравнять счет, однако на 90+13-й минуте встречи Виталий Лисакович не реализовал пенальти.

«Арсенал» в заключительном туре проиграл «Уралу» (1:2), однако для тульчан эта встреча ничего не решала. «Канониры» еще за один тур до конца сезона проиграли «Уфе» (1:2) и впервые с 2015 года вылетели в ФНЛ.