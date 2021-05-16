Олич рассказал о причинах поражения ЦСКА в матче с «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич дал комментарий после поражения в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (2:3).

— Первые полчаса матча наша команда провела хорошо, контролировала игру, создавала моменты, забила. Но за десять минут до конца первого тайма выпустили игру из своих рук. Думал, что после перерыва будет лучше, но я в итоге остался недоволен вторым таймом. «Динамо» показало больше желания, реализовало свои шансы.

— На ваш взгляд, почему не получилась игра во втором тайме?

— Васин, важный для нас игрок, не смог выйти на второй тайм. Карпов, достаточно молодой футболист, у него еще есть проблемы на высоком уровне и в плане концентрации, и опыта. Очень легко пропустили первый и второй мяч, ошибки можно назвать детскими. Много футболистов, которые сыграли во второй половине встречи не так, как начали. Много причин, почему так случилось.

— Почему решили поменять Бохинена, который был одним из лучших на поле?

— Я был доволен его действиями, но Эмиль играл первую игру в старте после долгого времени. Ему просто было тяжело, и Бохинен сам сказал, что больше 15 минут во втором тайме он не сможет сыграть. Но Эмиль был одним из лучших на поле, — цитирует Олича официальный сайт ЦСКА.

ЦСКА набрал 50 очков и закончил чемпионат на шестом месте. Армейцы впервые с сезона-2001/02 не будут участвовать в еврокубках.