Чорлука: «Локомотив» останется в моем сердце навсегда»

Полузащитник «Локомотива» Вердан Чорлука высказался о своем уходе из московского клуба.

«Сложно сейчас что-либо сказать. Но хочу поблагодарить всех, людей, которых я встретил на своем пути: руководство клуба, тренеров. Всем большое спасибо за работу, за то, что многому меня научили. Ребята, с которыми я играл останутся друзьями на всю жизнь и всегда могут обратятся ко мне. Также самое важное — это вы, болельщики. Спасибо за поддержку с того момента, как я пришел. Приняли, как своего. Этот клуб останется в моем сердце навсегда», — сказал Чорлука «СЭ».

В составе «Локомотива» 35-летний футболист выступал с 2012 года. Вместе с клубом он стал чемпионом России, трижды — обладателем Кубка России и один раз выиграл Суперкубок.

В конце марта 2021 года хорват сообщил о завершении карьеры по окончании сезона-2020/21.

(Владимир Пушкарев)