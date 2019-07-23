Один из лидеров фанатов Спартака считает, что во всех инцидентах с болельщиками виноваты организаторы

Один из лидеров фанатов "Спартака" Олег Семенов прокомментировал инцидент между болельщиками и ОМОНом, который произошел после игры 2-го тура РПЛ с "Ростовом" (2:2) в Ростове-на-Дону в субботу, 20 июля. По его мнению, виноваты организаторы.

Напомним, что болельщики "Спартака" долго не могли покинуть стадион после окончания матча второго тура чемпионата России с "Ростовом" (2:2). Фанаты начали высказывать недовольство в связи с тем, что их не выпускают с "Ростов Арена" и держат в подтрибунном помещении. Позже появилась видеозапись, на которой болельщиков окружил ОМОН. Сотрудники применили дубинки и электрошокеры.

– Все эксцессы от неумения/нежелания принимающей стороны: город+клуб обеспечить общественную безопасность away fans. В частности, выход на крышу в Туле, Ярик и т.д. Но, как обычно, виноваты во всем фанаты, которым западло защищать свои гражданские права, – написал Семенов в своем Twitter.

Все эксцессы от неумения/нежелания принимающей стороны: город+клуб обеспечить общественную безопасность away fans. В частности, выход на крышу в Туле, Ярик и т.д. Но, как обычно, виноваты во всем фанаты...которым западло защищать свои гражданские права:-/ #ИМХО https://t.co/OSGmPS9bdd — Oleg Semenov (@Mosfilmovskiy) 23 июля 2019 г.

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