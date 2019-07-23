РФС опубликовал заявление о матче "Ростов" - "Спартак"

В Доме футбола рошло совещание по инциденту между болельщиками "Спартака" и ОМОНом, который произошел после игры 2-го тура РПЛ с "Ростовом" (2:2) в Ростове-на-Дону в субботу, 20 июля. Как уже сообщал "СЭ", был принят ряд решений. После заседания РФС опубликовал релиз на сайте организации.

В заявлении РФС говорится:

Во вторник, 23 июля, в Доме футбола по инициативе президента РФС Александра Дюкова прошло совещание по ситуации на футбольном матче “Ростов” - “Спартак”. В нём приняли участие представители РФС, МВД, Росгвардии, РПЛ, "Спартака" и "Ростова".

В ходе совещания все участники высказали свои позиции. Также были продемонстрированы видео с деталями конфликта болельщиков с сотрудниками контрольно-распорядительной службы и правоохранительными органами. Как было установлено, во время матча на гостевой трибуне “Спартака” болельщики использовали три взрывпакета и зажгли один файер, что является нарушением правил поведения зрителей и является угрозой безопасности. Для идентификации и задержания правонарушителей организатором и полицией было принято решение об ограничении выхода болельщиков из подтрибунного помещения. Это спровоцировало давку и недовольство болельщиков, не имевших возможности покинуть стадион.

РФС убежден, что ответственность должна быть персонифицированной. Матч - это прежде всего футбольный праздник для зрителей, и недопустимо, чтобы в подобных ситуациях страдали другие болельщики. Порядок выхода со стадиона должен быть комфортным. Нарушители порядка должны быть привлечены к ответственности, но это не должно доставлять неудобство остальным зрителям.

Ответственность за обеспечение безопасности на матче несет принимающий клуб. Координационный штаб на каждом матче возглавляет его представитель. Задача штаба - обеспечить безопасность на стадионе и не допускать развития конфликтных ситуаций. Если клуб не может проводить матч на высшем уровне, то он не должен быть допущен до соревнований. В то же время мы призываем правоохранительные органы вести себя с болельщиками, которые не нарушают закон, корректно и уважительно.

По итогам совещания было принято решение актуализировать статьи регламентов в части обеспечения безопасности с учетом предложений всех заинтересованных сторон. Наша общая цель - не допустить повторения подобных ситуаций в будущем.