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Губернатор Ростовской области - о драке фанатов "Спартака" с ОМОНом: "Полиция выполняла свою обычную работу"

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал инцидент после матча 2-го тура РПЛ "Ростов" - "Спартак" (2:2).

 
Инцидент после матча &quot;Ростов&quot; - &quot;Спартак&quot;."Влетает ОМОН – и валит всех подряд". Подробности и реакция на жесть в Ростове

После игры болельщиков красно-белых атаковал отряд ОМОНа, применивший резиновые дубинки.

- Полиция выполняла обычную свою работу. Почему никто не вспоминает, что один из болельщиков "Спартака" ударил одного из секьюрити в лицо? Это нормально?

А когда к нему применили меры, насколько мне известно, с ними обошлись тактично, все в пределах допустимого, - цитирует "РИА Новости" Голубева. - Утром следующего дня были все отпущены, я проверял.

 

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20190723/1556803199.html

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 2-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие матчи
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