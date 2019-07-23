Губернатор Ростовской области - о драке фанатов "Спартака" с ОМОНом: "Полиция выполняла свою обычную работу"

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал инцидент после матча 2-го тура РПЛ "Ростов" - "Спартак" (2:2).

После игры болельщиков красно-белых атаковал отряд ОМОНа, применивший резиновые дубинки.

- Полиция выполняла обычную свою работу. Почему никто не вспоминает, что один из болельщиков "Спартака" ударил одного из секьюрити в лицо? Это нормально?

А когда к нему применили меры, насколько мне известно, с ними обошлись тактично, все в пределах допустимого, - цитирует "РИА Новости" Голубева. - Утром следующего дня были все отпущены, я проверял.