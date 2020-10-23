Новый тренер «Динамо» Шварц ответил на вопрос о матче с ЦСКА
Новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился первыми впечатлениями о первых днях в новой команде. 42-летний немецкий специалист признался, что помогал в подготовке московскому клубу к матчу 11-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА (1:3).
— Добрый вечер! (на русском) Я рад присоединиться к команде. Осмотрел базу, увидел легенд клуба на стенах, провели тренировку. Готовимся к матчу.
Был ли на связи во время матча с ЦСКА? В течение игры — нет. Но до этого мы много общались с тренерским штабом. (Константин Алексеев)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.