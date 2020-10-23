Новый тренер «Динамо» Шварц ответил на вопрос о матче с ЦСКА

Новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился первыми впечатлениями о первых днях в новой команде. 42-летний немецкий специалист признался, что помогал в подготовке московскому клубу к матчу 11-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА (1:3).

— Добрый вечер! (на русском) Я рад присоединиться к команде. Осмотрел базу, увидел легенд клуба на стенах, провели тренировку. Готовимся к матчу.

Был ли на связи во время матча с ЦСКА? В течение игры — нет. Но до этого мы много общались с тренерским штабом. (Константин Алексеев)