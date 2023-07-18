Марио Фернандес признался, что не смог адаптироваться в Бразилии
Новичок «Зенита» Марио Фернандес объяснил, почему не провел ни одного матча за «Интернасьонал» после ухода из ЦСКА.
«Вышло так, что я не адаптировался в бразильском футболе и попросил «Интернасьонал» разорвать контракт, отказавшись от всего, что мне причиталось по контракту, включая зарплату. И клуб мой запрос принял. Но «Интернасьонал» также добавил сумму, которую должен был бы выплатить другой клуб, с которым я бы вступил в переговоры. Я это принял и посчитал честным», — цитирует игрока «РБ Спорт».
17 июля Фернандес подписал однолетний контракт с «Зенитом» с возможностью продления еще на сезон. Ранее 32-летний футболист 10 лет выступал за ЦСКА — с 2012 по 2022 год.
После перехода в «Зенит» игрок объяснил, почему не вернулся в состав армейцев.
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|Зенит
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2
|ЦСКА
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|0-0
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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|0-0
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11
|Урал
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|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
|0
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|0-0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -