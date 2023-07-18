Ду Кейрос: «Предложение от такого гранда, как «Зенит», было неожиданным»
Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос в интервью «СЭ» признался, что не ожидал получить предложение от петербургского клуба.
— Как вообще ты узнал о предложении «Зенита»?
— Сперва мне позвонили мои представители и сообщили о том, что по поводу меня есть предложение от клуба из России. После этого генеральный директор «Зенита», который в то время находился в Сан-Паулу, встретился со мной и лично сообщил об интересе со стороны клуба. Меня это очень обрадовало: предложение от такого гранда, как «Зенит», было неожиданным и очень приятным.
— Почему не перешел в январе? Хотел ли ты этого?
— Президент «Коринтианса» попросил меня остаться в команде до июня, потому что я был твердым игроком основы на тот момент. Мне казалось, что я нужен команде. Я бесконечно благодарен клубу за все, что он для меня сделал, и не мог ему отказать, — сказал Ду Кейрос «СЭ».
23-летний бразилец присоединился к «Зениту» в летнее трансферное окно. Ранее он стал частью сделки по обмену Юри Алберто в «Коринтианс». 15 июля полузащитник дебютировал за сине-бело-голубых в матче против ЦСКА (0:0, пенальти 5:4) в Суперкубке России.
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|И
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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|0-0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -