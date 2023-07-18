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Ду Кейрос: «Предложение от такого гранда, как «Зенит», было неожиданным»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос в интервью «СЭ» признался, что не ожидал получить предложение от петербургского клуба.

— Как вообще ты узнал о предложении «Зенита»?

— Сперва мне позвонили мои представители и сообщили о том, что по поводу меня есть предложение от клуба из России. После этого генеральный директор «Зенита», который в то время находился в Сан-Паулу, встретился со мной и лично сообщил об интересе со стороны клуба. Меня это очень обрадовало: предложение от такого гранда, как «Зенит», было неожиданным и очень приятным.

— Почему не перешел в январе? Хотел ли ты этого?

— Президент «Коринтианса» попросил меня остаться в команде до июня, потому что я был твердым игроком основы на тот момент. Мне казалось, что я нужен команде. Я бесконечно благодарен клубу за все, что он для меня сделал, и не мог ему отказать, — сказал Ду Кейрос «СЭ».

23-летний бразилец присоединился к «Зениту» в летнее трансферное окно. Ранее он стал частью сделки по обмену Юри Алберто в «Коринтианс». 15 июля полузащитник дебютировал за сине-бело-голубых в матче против ЦСКА (0:0, пенальти 5:4) в Суперкубке России.

Полностью интервью Ду Кейроса читайте на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Зенит
ФК Коринтианс
Ду Кейрос
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3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
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9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
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 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
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 - : -
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 - : -
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Пари НН – Зенит
 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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