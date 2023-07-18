Ду Кейрос: «В «Зените» я буду на виду у клубов Европы, ведь Россия к ней ближе, чем Бразилия»
Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос в интервью «СЭ» не исключил, что в будущем перейдет в другой европейский клуб.
— Ты готов остаться в России надолго или для тебя «Зенит» — ступень в европейский футбол?
— Я допускаю оба варианта. Прекрасно понимаю, что в «Зените» у меня есть возможность больше быть на виду у клубов Европы, ведь Россия к ней ближе, чем Бразилия. Но говорить об этом рано: я провожу лишь первые недели в новой для меня стране, мне здесь очень нравится. Город невероятно красивый, а в «Зените» очень душевная и теплая обстановка, в которой я уже чувствую себя родным. Безусловно, у меня, как у любого профессионального футболиста, есть мечта сыграть в Лиге чемпионов, услышать ее гимн или принять участие в чемпионате Англии. Но сейчас я сфокусирован только на «Зените», с которым хочу стать чемпионом, — сказал Ду Кейрос «СЭ».
23-летний бразилец присоединился к «Зениту» в летнее трансферное окно. Ранее он стал частью сделки по обмену Юри Алберто в «Коринтианс». 15 июля полузащитник дебютировал за сине-бело-голубых в матче против ЦСКА (0:0, пенальти 5:4) в Суперкубке России.
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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|0-0
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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|0
|0-0
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6
|Краснодар
|0
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|0-0
|0
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7
|Оренбург
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|0-0
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8
|Локомотив
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|0-0
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9
|Динамо
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|0-0
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10
|Сочи
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
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|0
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|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
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|0
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|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -