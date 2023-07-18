Ду Кейрос: «В «Зените» я буду на виду у клубов Европы, ведь Россия к ней ближе, чем Бразилия»

Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос в интервью «СЭ» не исключил, что в будущем перейдет в другой европейский клуб.

— Ты готов остаться в России надолго или для тебя «Зенит» — ступень в европейский футбол?

— Я допускаю оба варианта. Прекрасно понимаю, что в «Зените» у меня есть возможность больше быть на виду у клубов Европы, ведь Россия к ней ближе, чем Бразилия. Но говорить об этом рано: я провожу лишь первые недели в новой для меня стране, мне здесь очень нравится. Город невероятно красивый, а в «Зените» очень душевная и теплая обстановка, в которой я уже чувствую себя родным. Безусловно, у меня, как у любого профессионального футболиста, есть мечта сыграть в Лиге чемпионов, услышать ее гимн или принять участие в чемпионате Англии. Но сейчас я сфокусирован только на «Зените», с которым хочу стать чемпионом, — сказал Ду Кейрос «СЭ».

23-летний бразилец присоединился к «Зениту» в летнее трансферное окно. Ранее он стал частью сделки по обмену Юри Алберто в «Коринтианс». 15 июля полузащитник дебютировал за сине-бело-голубых в матче против ЦСКА (0:0, пенальти 5:4) в Суперкубке России.

Полностью интервью Ду Кейроса читайте на сайте «СЭ».