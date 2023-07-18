Новичок «Зенита» Ду Кейрос рассказал, что мог перейти в клуб из Италии или Англии

Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос в интервью «СЭ» признался, что мог перейти в один из европейских чемпионатов.

— Ты родился и всегда жил в Сан-Паулу, но в 23 года переехал в Россию. Не опасался ехать так далеко или, напротив, давно хотел покинуть «Коринтианс»? — вопрос Ду Кейросу.

— Я всегда мечтал перебраться в Европу, попробовать свои силы на другом континенте. Поэтому я воспринял эту возможность как громадный шанс, которым нужно воспользоваться. А опасаться мне было нечего. Страх — это вообще не то слово, которое я привык употреблять, ведь в жизни я видел множество куда более неприятных и страшных вещей, чем путешествие из Бразилии в Россию. Тем более что за пределами Южной Америки я уже бывал — с детскими и юношескими командами «Коринтианса» я играл на различных турнирах в Ирландии, Германии и Англии.

— А предложения из Европы тебе поступали?

— Насколько я слышал, на моих представителей выходили клубы из Италии и Англии, но предложения не устроили «Коринтианс», — сказал Ду Кейрос «СЭ».

23-летний бразилец присоединился к «Зениту» в летнее трансферное окно. Ранее он стал частью сделки по обмену Юри Алберто в «Коринтианс».

Полностью интервью Ду Кейроса читайте на сайте «СЭ».